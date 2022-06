Milan, partnership con il brand di orologi ‘About Vintage’: i dettagli

Il Milan annuncia che nella giornata di domani, precisamente alle 11, verrà rivelata una nuova partnership con 'About Vintage', brand danese di orologi. Il marchio diventerà 'Official watch partner' dell'AC Milan. "Tra poche ore scoprirete il regalo perfetto per celebrare i momenti migliori di ogni rossonero!". Questo il messaggio apparso su Twitter in un post, con tanto di video annesso.