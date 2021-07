Milan, domani inizia la stagione: Ibrahimovic ci sarà | News

Domani inizia la stagione del Milan: presente Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante rossonero sta recuperando dall'operazione al ginocchio

Salvatore Cantone

Domani inizia la stagione del Milan. In primo piano, come sempre, ci sarà Zlatan Ibrahimovic. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a differenza di quanto accaduto l'anno scorso, l'attaccante sin dal primo giorno sarà presente a Milanello. Lo svedese non è ovviamente pronto per giocare dopo l'operazione dello scorso del 18 giugno scorso, ma la speranza di Ibra è quella di saltare una sola giornata di campionato.

Per quanto riguarda gli altri, Mike Maignan ci sarà soltanto il 26 luglio dopo le fatiche dell'Europeo. Stesso discorso per Ante Rebic. Da stabilire invece la data di ritorno di Simon Kjaer, che stasera giocherà la semifinale contro l'Inghilterra. Poi ci sarà l'Olimpiade: Franck Kessie e Pierre Kalulu voleranno in Giappone, ma per loro non ci saranno vacanze ulteriori dopo la conclusione del torneo.

Da recuperare anche Davide Calabria, che sta seguendo un percorso di riabilitazione dopo l'intervento per risolvere un'ernia inguinale di fine maggio scorso: le sei settimane per il recupero sono ormai trascorse. Infine Ismael Bennacer ha già recuperato dopo l’intervento al piede che aveva subito dopo la fine del campionato. Intanto il Milan non vuole farsi sfuggire Kessie. Le cifre del nuovo contratto.