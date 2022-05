Milan, domani previsto allenamento al mattino. Alle 14.15 la conferenza di Pioli

Domani il Milan svolgerà un allenamento al mattino, mentre nel primo pomeriggio si terrà a Milanello la conferenza stampa di Stefano Pioli

Si avvicina sempre di più l'impegno del Milan di domenica sera. La squadra di Stefano Pioli affronterà in trasferta il Verona e sarà costretta a rispondere all' Inter che ha vinto oggi contro l' Empoli ed occupa momentaneamente la prima posizione in classifica.

Sarà giornata di vigilia quella di domani per i rossoneri, i quali si ritroveranno a Milanello in mattinata per svolgere l'allenamento. Terminata la seduta, Stefano Pioli parlerà davanti alla stampa presente alle 14.15 alla vigilia del match Verona e Milan.