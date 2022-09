Milan-Dinamo Zagabria, attesi 4000 ultras croati: le linee guida del Prefetto

Nella serata di oggi il Milan , attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato una nota in cui comunica la chiusura del 2° anello verde e di alcune zone del 1° verde per motivi di ordine pubblico . Come riporta 'Il Giorno', infatti, per la partita di Champions League contro la Dinamo Zagabria sono attesi circa 4000 ultras croati del gruppo chiamato 'Blue Bad Boys '.

A tal proposito il Prefetto Renato Saccone ha emanato un provvedimento con cui ha vietato dalle 13 di oggi alle 18 di domani la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche (eccezion fatta per bar e ristoranti con servizio al tavolo), ma anche la vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine in zona corso Como (che comprende anche corso Garibaldi, viale Pasubio e viale Monte Grappa), nell’area Darsena-Navigli (da corso Colombo a Ripa di Porta Ticinese) e in centro (lungo l’asse San Babila-Duomo-Cordusio-Castello). Per quanto riguarda le strade limitrofe allo stadio (da via Tesio a piazzale Zavattari, da via Ippodromo a via Rospigliosi), le stesse misure saranno in vigore da mezzogiorno a mezzanotte di domani. Le Top News di oggi: conferenze Pioli e Saelemaekers, esce un docufilm sul Milan da non perdere