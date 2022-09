Milan-Dinamo Zagabria: chiusi alcuni settori di San Siro: il motivo

"A seguito della riunione esecutiva del G.O.S. (Gruppo operativo sicurezza), è stata disposta per motivi di sicurezza e ordine pubblico la chiusura del 2° Anello Verde e di alcune zone del 1° Anello Verde (settori 137 – 139 – 141 – 143 – 145 – 147). Il Club comunica che i possessori dei biglietti nei settori sopracitati, verranno ricollocati secondo le seguenti modalità:

I titolari dei biglietti interessati allo spostamento riceveranno via email una comunicazione da parte del Club , contenente sia i riferimenti del nuovo posto a sedere loro assegnato, sia le indicazioni per le modalità di accesso allo stadio a seguito dello spostamento. AC Milan invita tutti gli interessati a controllare la propria casella di posta elettronica nelle prossime ore e chiede la gentile collaborazione degli spettatori una volta allo stadio.

Il Club si scusa per ogni inconveniente che questa decisione possa aver arrecato ai possessori dei biglietti fino ad oggi venduti, ricordando che il customer care è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o necessità al numero 02.62284545". Le Top News di oggi: conferenze Pioli e Saelemaekers, esce un docufilm sul Milan da non perdere