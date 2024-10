Milan, accordo importante con Pure Storage: ecco di cosa si tratta e tutti i dettagli | PM News

Il Milan ha recentemente chiuso un importante accordo con Pure Storage. Come noto, infatti, il club rossonero, negli ultimi anni e soprattutto dall'arrivo di Gerry Cardinale, ha aumentato notevolmente le partnership. Che di fatto hanno aiutato la società di via Aldo Rossi a diventare molto forte da un punto di vista economico e finanziario. Questo, per altro, è andato sempre di pari passo con un miglioramento del servizio offerto. E proprio in questo senso risulta di grande importanza l'intesa con Pure Storage.