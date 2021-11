Milan, difficile la presenza di Maignan contro il Sassuolo

SportMediaset fa il punto sulla più stretta attualità in casa Milan: Mike Maignan non dovrebbe farcela per la gara contro il Sassuolo

Salvatore Cantone

Sport Mediaset, nel servizio di Claudio Raimondi, ha fatto il punto in casa Milan. In primo piano non solo l'eterno Zlatan Ibrahimovic, ma anche il recupero lampo di Mike Maignan. Ecco cosa ha detto il giornalista nel suo servizio: "Il Milan caduto in campionato dopo 208 giorni si aggrappa ancora a Ibrahimovic. È vero che è rimasto in campo tutta la partita a Firenze, ma ora la sua condizione fisica è quasi al top tanto che a 40 anni e 48 giorni lo svedese è diventato il giocatore più anziano a realizzare una marcatura multipla in Serie A, superando Francesco Totti. Zlatan vuole lasciare il segno anche in Champions League e difficilmente mercoledì contro l’Atletico Madrid resterà in panchina. Stefano Pioli è tentato di chiedere uno sforzo a Ibra per poi magari impiegare Olivier Giroud contro il Sassuolo"

Mike Maignan ha svolto un primo allenamento con il gruppo ma è difficile possa esserci contro il Sassuolo fra una settimana, magari può tornare i primi di dicembre perché dopo l'uscita maldestra di Ciprian Tatarusanu contro la Viola, si è riaperta la questione portiere. Ora Antonio Mirante che si allena da settimane a Milanello può essere un'opzione in Spagna. Riflessioni in corso anche su Fikayo Tomori per capire se ha recuperato, altrimenti con Alessio Romagnoli giocherà ancora Simon Kjaer. Non verrà proposto dal primo minuto Matteo Gabbia, frastornato da Dusan Vlahovic. Brahim Diaz sta pagando un momento di poca brillantezza post Covid, mentre non ci sono alternative a Rafael Leao, che ha già segnato all'Atletico Madrid nella sfida di San Siro".