Milan, difesa record: è la squadra meno battuta della Serie A

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sulla fase difensiva del Milan: solo due gol subiti in questo campionato

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, si sofferma sulla fase difensiva del Milan. La squadra rossonera, fino a questo momento, ha subito solo due gol in campionato. La squadra di Pioli è votata all'attacco, ma in realtà c'è molto equilibrio, così come dimostrano i numeri. Tutti i singoli stanno facendo bene: Theo Hernandez è quasi un attaccante aggiunto, Tomori è sempre più forte, Romagnoli ha iniziato alla grande la stagione e Kjaer è il leader della difesa. Il Milan è la squadra meno battuta della Serie A insieme al Napoli di Spalletti.