Milan, fase difensiva preoccupante? Ecco svelato il reale problema

Uno dei tanti problemi che sta affrontando nelle ultime settimane il Milan di Paulo Fonseca è quello relativo alla fase difensiva. A questo proposito è necessaria sin da subito una premessa. Non devono ingannare, infatti, gli 11 gol subiti dai rossoneri in queste prime nove partite in campionato. In primo luogo perché vanno aggiunte le cinque reti incassate in Champions League, che fanno salire quindi a 16 la voce 'gol presi'. E poi perché se è vero che la stessa Inter, che ci precede in classifica, ne ha concessi due in più (13), è altrettanto importante sottolineare come diverse volte sia dovuto intervenire Mike Maignan ad evitare passivi più pesanti.