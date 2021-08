Milan, difesa di ferro: Pioli alla caccia del record di Capello

Il Milan di Stefano Pioli non ha subito gol neanche contro la Sampdoria. Il tecnico rossonero è alla caccia del record di Capello

Redazione

(di Enrico Maggioni). Nel Milan che comincia bene la nuova stagione 2021-22 imponendosi nella prima di campionato a Marassi contro la Sampdoria, spicca la solidità del pacchetto arretrato. Il reparto difensivo si mostra il vero punto di forza dei rossoneri guidati da mister Stefano Pioli: con il clean sheet di ieri sera, il Milan mantiene la propria porta inviolata per la sesta volta consecutiva in Serie A.

Il record delle 9 gare senza gol subiti, registrato nel 1994 sotto la guida di Fabio Capello, non è più così lontano e, con la concretezza ribadita lunedì sera a Genova, si può pensare di replicarne il successo. L’esordio di Mike Maignan tra i pali ha dato confrontanti risultati: l’estremo difensore francese è parso sicuro in porta, reattivo sulle stoccate avversarie, pronto nel rilanciare l’azione ed in possesso di una personalità che ha dato serenità a tutto il reparto arretrato.

Sugli scudi anche la coppia centrale: Simon Kjaer e Fikayo Tomori hanno confermato il consueto mix di solidità e velocità. Il danese ha mostrato la solita calma anche nei momenti di maggior spinta dei blucerchiati mentre l’inglese è subito parso in ottima forma, insuperabile in velocità e abile anche nelle ripartenze.

Diversi il discorso per i laterali: se Davide Calabria ha iniziato alla grande, contenendo il danese Damsgaard e mostrandosi reattivo in occasione del gol, battendo sul tempo il doriano Augello e confezionando il primo assist stagionale per la rete di Brahim Diaz, lo stesso non si può dire di Theo Hernandez. L’esterno spagnolo è in palese ritardo di condizione: lento, macchinoso e persino dannoso nell’occasione da rete regalata ai resistibili attaccanti della Sampdoria.

Mister Pioli si è comunque dimostrato soddisfatto della solidità della sua squadra e in particolare modo del reparto di difesa, che può vantare alternative di lusso come il capitano Alessio Romagnoli. Ed a fine gara il tecnico di Parma, nel lodare le qualità di ottimo professionista del centrale romano, costretto a pochi scampoli di gara dagli insostituibili Kjaer e Tomori, ribadisce la possibilità di schierare una difesa con tre centrali sfruttando le qualità offensive di Calabria e Hernandez. Buona la prima per il Milan: con una difesa così, sognare non è vietato.