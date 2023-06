Milan, Diaz sempre più vicino al Real: rinnovo e presentazione al Bernabeu

Negli ultimi mesi il Milan aveva lavorato parecchio per cercare di tenersi stretto Brahim Diaz, ma il fatto di non essere proprietario del suo cartellino aveva complicato e non poco il tentativo del Diavolo. E ora lo spagnolo, dopo un'ottima stagione in rossonero tornerà al Real Madrid, squadra da cui il club di via Aldo Rossi lo aveva prelevato.