Milan, Di Stefano: “Obiettivo quarto posto per il prossimo anno. Su Ibra…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Peppe Di Stefano, giornalista di ‘Sky Sport’ vicino al Milan, ha fatto il punto in vista della prossima stagione. Le sue parole: “Sono stati bravi al Milan, perché non perdere per 12 gare consecutive vincendone 9 non è scontato. 35 gol realizzati, per una media di 2,91 reti a partita. Il Milan ha vinto questo mini scudetto che non vale niente, ma per me vale tanto: dal punto di vista progettuale, con la riconferma di Pioli, e dal punto di vista psicologico. Il Milan riparte da squadra che vuole arrivare al quarto posto. Da gennaio, da quando c’è Ibrahimovic, il Milan ha perso solo due partite: contro Inter e Genoa. Zlatan si è caricato la squadra sulle spalle. Non è il campione di 39 anni che sbraita con i compagni se sbagliano il passaggio, è uno che rincorre l’avversario. Non se l’aspettava nessuno che potesse tornare a questi livelli. Ibra è l’uomo giusto al momento giusto per la squadra giusta. L’impressione che mi dà è che è un condottiero che allarga le spalle e tutti vanno dietro a lui. Lui carica la squadra e tutti lo seguono”.

MASSARA AL LAVORO PER FLORENTINO: I DETTAGLI >>>