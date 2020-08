Calciomercato Milan – Florentino, Massara tratta da tempo con il Benfica

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come ha ammesso anche lo stesso Stefano Pioli, in vista della prossima stagione, ci sarà da fare qualcosa sul mercato. Soprattutto a centrocampo, il Milan deve trovare qualche soluzione per trovare qualche alternativa agli stakanovisti Franck Kessie e Ismael Bennacer. In questo senso, secondo quanto riferisce ‘Il Corriere della Sera’, Frederic Massara sta trattando tra tempo con il Benfica per Florentino Luis. Il centrocampista portoghese piace da tempo ai rossoneri, che potrebbero tentare l’affondo nelle prossime settimane.

