Milan, Di Stefano: “Ibrahimovic? Necessario intervenire sul mercato”

Milan, Ibrahimovic e il mercato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Peppe Di Stefano, giornalista di ‘Sky Sport’ vicino al Milan, ha detto la sua sull’assenza di Zlatan Ibrahimovic. Intervento sul mercato? Le dichiarazioni: “Un piccolo fastidio nell’immediato post allenamento è diventato poi dolore per Ibra. La risonanza ha evidenziato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Un esame di controllo verrà effettuato non prima di 10 giorni. Tradotto: Ibra salterà Sassuolo e Lazio e buona parte del mese di gennaio. Pesano i 39 anni, pesa il fatto che Ibra sia fermo dal 22 novembre scorso, i quasi 100 chili, le basse temperature, e soprattutto che per lo svedese sia solo l’ennesima ricaduta. Il Milan dovrà fare a meno di Ibra per un bel po’, problema psicologico e tattico. Pioli dovrà sostituirlo nelle prossime due gare con uno tra Rebic, Leao o Colombo, ma a gennaio sarà necessario intervenire sul mercato, inevitabile per fare pesare il meno possibile l’assenza di Ibrahimovic”. Calciomercato Milan – Colpo Luis Alberto, contatti con la Lazio. Le ultime >>>