Milan, Di Stefano: “Ibrahimovic devastante, su Rafael Leao…”

Impatto Ibra, sorpresa Leao

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Peppe Di Stefano, giornalista di ‘Sky Sport’ che segue da vicino il Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao. Queste le sue dichiarazioni:

Su Ibrahimovic

“L’impatto di Ibra è devastante da novembre. Il Milan post lockdown è primo in classifica e da gennaio è tra le prime squadre. Da gennaio ha messo a segno 71 gol. Ibra ha cambiato tutto, soprattutto le partite. Non corre tanto, ma sa quando correre. Non ha perso un contrasto aereo. Uno come Ibra lo vedi molto accannito nelle partite più semplici, mentre in partite così Ibra incoraggia i compagni.

Su Rafael Leao

“Leao ieri è stato una sorpresa. Può diventare un’arma in più e se Pioli riesce ad educarlo bene tatticamente, può avere un uomo in più”.

