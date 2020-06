Milan, Di Stefano: “Ecco gli intoccabili di Pioli per il rush finale”

MILAN NEWS – Peppe Di Stefano, in collegamento con Sky Sport, ha fatto un punto sulla squadra rossonera in vista di questo finale di stagione, che si preannuncia davvero intenso con tante da gare da giocare.

Stando al giornalista, gli intoccabili sono cinque: Gianluigi Donnarumma, Alessio Romagnoli, Theo Hernandez, Ismael Bennacer, Hakan Calhanoglu ed Ante Rebic, in attesa ovviamente del ritorno di Zlatan Ibrahaimovic, che cercherà di essere a disposizione il prima possibile. Il resto dei giocatori potrebbe ruotare da una gara all’altra, anche se Pioli non sembra intenzionato a fare grandi stravolgimenti. INTANTO ECCO IL PRIMO OBIETTIVO PER L’ATTACCO, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓