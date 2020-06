Calciomercato Milan – Jovic resta il primo obiettivo per l’attacco

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il Milan starebbe seguendo Adolfo Gaich, attaccante del San Lorenzo, ma anche Victor Osimhen del Lille e Patrick Schick, calciatore della Roma, in prestito al Lipsia, che sta facendo molto bene in Germania.

Il primo obiettivo per l'attacco, però, resta Luka Jovic. Il centravanti è richiesto da Rangnick, ma bisogna trovare un accordo con il Real Madrid per la formula di trasferimento: i rossoneri pensano a un prestito biennale con obbligo di riscatto.

