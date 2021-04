Milan, Di Marzio: “Ibrahimovic esempio, rimprovera tutti. Vi svelo perché”

Le ultime notizie sul Milan. Gianluca Di Marzio ha parlato di uno Zlatan Ibrahimovic 'bacchettone' con i suoi compagni. Il motivo

Ha fatto molto discutere il ritorno in Nazionale di Zlatan Ibrahimovic. Nonostante i suoi quasi 40 anni, l'attaccante non ha voluto rinunciare alla chiamata della Svezia per le qualificazioni al Mondiale del 2022. Non è dello stesso avviso Gianluca Di Marzio che, attraverso gli studi di 'Sky Sport', ha spiegato come tutto ciò sia stato positivo per lui. Ecco, inoltre, un simpatico aneddoto che riguarda Ibra e i compagni di squadra del Milan: "Il ritorno in Nazionale gli è servito, abbiamo ancora più scoperto Zlatan Ibrahimovic come uomo. È un esempio per tutti i suoi compagni, anche quelli più giovani. Sono tutti all'allenamento mezz'ora prima perché se qualcuno arriva in ritardo va lui stesso a rimproverarli". Zlatan Ibrahimovic rinnova con il Milan: cifre e dettagli del contratto