Milan, Di Gennaro: “Ha fatto un’impresa a Madrid mercoledì”

Di Gennaro, ex allenatore del Milan, ha parlato dei rossoneri e della vittoria di mercoledì contro l'Atletico in Champions.

Una grande vittoria per il Milan quella di mercoledì contro l'Atletico in Champions, di cui ha parlato Antonio Di Gennaro ai microfoni di TMW Radio: "Ha fatto un grande lavoro, ottimale nella valorizzazione, nei risultati, sta mettendo le basi perché questa squadra possa ambire ai massimi risultati. Ha fatto un'impresa a Madrid, con il gol di Messias la cui storia dovrebbe far capire che con la costanza, la voglia, si può arrivare ovunque. Pioli è un signore, un allenatore serio, pragmatico, che ha dato un'impronta di gioco che valorizzasse ampiamente i giocatori a disposizione. La società lavora in simbiosi con lui, con una serenità nel gestire e nel programmare. Quest'anno ha la possibilità di giocarsi lo scudetto e c'è ancora speranza per andare agli ottavi di Champions League".