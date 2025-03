Milan di Fabregas: dal Como può portarsi… Rivoluzione totale o continuità?

Fabregas è uno dei nomi accostati al Milan per la prossima stagione. Nel video scopriamo cosa potrebbe cambiare con lui in panchina

Una delle voci più insistenti per il prossimo allenatore del Milan è quella su Cesc Fabregas, attualmente al Como e rivelazione di questo campionato. I rossoneri ci starebbero pensando, perché colpiti dalla sua qualità di gioco, perché convinti possa diventare uno dei migliori in questo campo. Abbiamo allora chiesto a un analista, Paolino Zica, come potrebbe essere il Milan di Fabregas del prossimo anno: dalle differenze con gli allenatori attuali al modulo, passando anche sui possibili giocatori da portarsi dal lago...