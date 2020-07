Milan, Di Caro: “Alcune notizie escono per delle guerre interne…”

MILAN NEWS – La notizia di un affare fatto tra Rangnick e il Milan è arrivata forse nel peggiore momento. I rossoneri hanno ricominciato alla grande il campionato, dimostrando di pensare soltanto alle questioni legate al campo. Ma da adesso in poi tutto potrebbe cambiare. Perché questa notizia così delicata è trapelata poco prima di un appuntamento fondamentale in campionato? La risposta di Andrea Di Caro, vicedirettore de ‘La Gazzetta dello Sport’ è chiara. Questo il suo pensiero ai microfoni di ‘Tutti Convocati’: “Ogni volta che è uscita una notizia sul Milan è sempre arrivata nel momento sbagliato. La colpa, però, non è dei giornali, ma di chi fa uscire certe cose dall’interno del club in certi momenti per delle guerre interne…“.

