Milan, Di Canio: “Se prendono Sesko fanno bingo”

Due stagioni al Milan per Paolo Di Canio con 53 presenze e 7 gol, numeri non proprio eccellenti per un attaccante, che però ha fatto un'ottima carriera e quindi ha tutte le carte in tavola per poter dare un giudizio su Benjamin Sesko, sloveno classe 2003 del RB Salisburgo, che adesso piace un po' a tutti. Piace anche ai rossoneri, ovviamente. Infatti il Milan se l'è ritrovato contro nei gironi e stando cercando un attaccante giovane lo conosceva già molto bene. Al momento potrebbe costare intorno ai 20 milioni, ma il prezzo è destinato a salire.