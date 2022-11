Milan, hai visto Dest? Con la sua nazionale non sta affatto sfigurando

Impegnato con la nazionale statunitense al Mondiale in Qatar, il terzino del Milan Sergino Dest sta fornendo delle ottime prestazioni

Enrico Ianuario

Sergino Dest è uno dei tanti calciatori del Milan presente al Mondiale in Qatar. Di nazionalità statunitense, il terzino rossonero ha già disputato due partite giocandole entrambe da titolare. Diversi calciatori della nazionale a stelle e strisce militano nei campionati europei, segno di come il movimento calcistico del calcio d'oltreoceano stia continuando a crescere nel tempo. Così come cresce anche Sergino Dest, arrivato in estate al Milan dopo il grave infortunio subito da Florenzi.

Come si diceva, il calciatore di proprietà del Barcellona ha già giocato due partite dal primo minuto. In entrambi i casi, contro Galles e Inghilterra, non ha affatto sfigurato. In particolar modo nella gara di ieri contro la nazionale inglese - sulla carta considerata di gran lunga superiore rispetto agli Stati Uniti -, Dest ha saputo tenere testa ad avversari molto forti. In fase difensiva ha sofferto poco, mentre quando c'era da spingere lo ha fatto con convinzione e proposizione. Sempre attento, Dest è stata una spina nel fianco per gli avversari che, c'è da dire, non hanno fatto una grande partita.

Il Mondiale amplifica sempre tutto, ma in questo senso il Milan ha già un accordo per poter riscattare il calciatore dal Barcellona sulla base di 20 milioni di euro. Dest è un calciatore giovane, è un classe 2000, ma dalla sua può già vantare la terza esperienza in un grande club europeo. Dopo aver vestito le maglie di Ajax e Barcellona, lo statunitense è approdato al Milan con grandi speranze e la voglia di mettersi in mostra nel club campione d'Italia in carica. L'ambientamento in una squadra nuova e in un campionato complicato come quello italiano richiede del tempo, ma lo statunitense aveva già fatto intravedere qualcosa di buono specialmente nelle ultime uscite. Adesso al Mondiale sta continuando il suo percorso di crescita e Maldini non può che essere contento delle sue buone prestazioni.