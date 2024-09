Onofri: “Milan risollevato nel derby, ma è presto per trarre conclusioni”

"Siamo solo alla quinta giornata, e considero ancora l' Inter la squadra più forte del campionato , anche se al momento non lo sta dimostrando del tutto. Il calcio è così, imprevedibile. Il Milan sembrava in difficoltà, ma è riuscito a risollevarsi con una prestazione eccezionale. Nelle prime partite è complicato trarre conclusioni definitive".

"Penso che molto dipenda dal modo in cui gli avversari si schierano in campo. Nemmeno Inzaghi si aspettava alcune situazioni contro il Milan. A livello di mentalità siamo ancora indietro rispetto alla Premier League, ma noto un atteggiamento più propositivo da parte di diverse squadre. Se non entri in campo con la giusta mentalità contro certi avversari, rischi di fare una brutta figura".