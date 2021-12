Milan, Delio Rossi: “Pioli? Si sta riconfermando. Non era scontato”

Il tecnico Delio Rossi, intervenuto a TMW Radio, ha parlato di Stefano Pioli, allenatore del Milan. Ecco cosa ha detto

Il tecnico Delio Rossi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Rossi ha parlato anche di Stefano Pioli, allenatore del Milan. Ecco cosa ha detto:" Serie A? Mi ha stupito Inzaghi ma anche Gasperini, così come Pioli, che si sta riconfermando e non era così scontato. Poi c'è Italiano, ma anche Dionisi. Forse mi ha stupito di più Andreazzoli, che sta facendo giocare bene l'Empoli". Vice Theo, ecco il profilo individuato dal Milan per il mercato estivo >>>