Milan, Del Piero su Ibrahimovic: “È maturato con le esperienze fatte”

MILAN NEWS – Ieri sera c’è stata Milan-Juve e Alessandro Del Piero, ex bianconero, è stato compagno di Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero costretto a saltare il match di ieri per infortunio. Ai microfoni di Sky, l’ex capitano della Juventus ha parlato proprio dello svedese classe 1981. Ecco le sue parole: “Si vedeva già che Zlatan era un giocatore straordinario. Alla Juve si è inserito in un gruppo di campioni e in una società volti solamente alla vittoria. Oggi secondo me è maturato, con tante esperienze, e ha trovato un ambiente in cui si è capito. Si è dato fiducia reciproca, parlando con la società. Ha rivoluzionato la mentalità all’interno del gruppo”. Calciomercato Milan: grande affare in vista per Maldini? Vai alla news >>>