Milan, debutta Tomori: ecco l’ultimo inglese con la maglia rossonera

Milan, esordio per Tomori. Primo inglese dopo Beckham

Nel corso di Inter-Milan di Coppa Italia, Simon Kjaer ha dovuto abbandonare il campo causa infortunio. Al suo posto ha fatto il suo debutto in maglia rossonera Fikayo Tomori. Un impatto più che positivo per il difensore in prestito dal Chelsea, che ha fatto vedere buonissime qualità come corsa e aggressività. Secondo quanto riportato da 'Opta', portale specializzato in dati statistici, Tomori è il primo inglese a giocare con la maglia del Milan dopo David Beckham, che registra l'ultima partita con il Diavolo il 14 marzo 2010.