Calciomercato Milan – Terzino sinistro: avanza un nome low cost | News

Milan, l’idea di calciomercato: si cerca un vice di Theo Hernandez

Milan, ancora attivo sul calciomercato? Sembrerebbe proprio di sì. La società rossonera ha già acquistato in questa sessione invernale Soualiho Meite, Mario Mandzukic e Fikayo Tomori, ma non è escluso che ci sia un ultimo colpo last minute.

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, prima del fischio d’inizio del derby di ieri, non ha escluso questa possibilità: “Vice Theo Hernandez ? In questo momento ci riteniamo al completo, ma vedremo se ci saranno opportunità da cogliere. Dalot può fare bene quel ruolo”.

Ecco, una di queste opportunità potrebbe essere Achraf Lazaar. Il terzino, attualmente in forza al Newcastle, ha un contratto in scadenza nel giugno 2021. Questo è il motivo per cui il marocchino potrebbe interessare al club rossonero, visto che il classe 1992 avrebbe deciso di rescindere il contratto con il club inglese. Non è l’unico nome seguito, visto che in lizza ci sono anche Matias Vina del Palmeiras, Iago dell’Augsburg, Nuno Mendes dello Sporting Lisbona e Jordan Amavi del Marsiglia, ma di sicuro Lazaar sarebbe quello meno dispendioso dal punto di vista economico.

A parlare di Lazaar ci ha pensato anche Alessandro Moggi. L'operatore di calciomercato, ospite di Tiki Taka, ha parlato del Milan e di questo possibile colpo in entrata: "Il Milan è l'unico club che si è mosso in modo importante. In futuro potrebbe esserci un intervento sulla fascia sinistra e il nome di Lazaar potrebbe essere assolutamente credibile". Insomma, vedremo se Maldini e Massara decideranno di affondare il colpo, ma una cosa è certa: il Milan non ha nessuna intenzione di fermarsi.