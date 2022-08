Milan, De Ketelaere turista nella città deserta: shopping e pranzo

Charles De Ketelaere , nuovo calciatore del Milan, si è concesso un Ferragosto di relax e shopping in compagnia di mamma e fidanzata. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il belga ha passeggiato nei dintorni del Duomo senza essere riconosciuto. Poi sosta in un ristorante di via Montenapoleone.

Una Milano quasi deserta non ha riconosciuto De Ketelaere . I turisti, sottolinea la 'rosea', superavano di gran lunga i residenti meneghini. Il trequartista belga e la famiglia hanno percorso corso Vittorio Emanuele fino a piazza San Babila, guardando le vetrine. Charles s'è concesso una breve occhiata all'esterno dell'Adidas store, mentre non s'è fermato nel negozio ufficiale dei prodotti Milan.

Infine, come detto, il pranzo. In attesa del ritorno in campo, prima in allenamento e poi a Bergamo contro l'Atalanta per la seconda giornata di Serie A.