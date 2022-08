Milan, De Ketelaere sceglie il numero 90: il precedente non è fortunato

Come evidenzia il giornalista Giuseppe Pastore la maglia numero 90 del Milan è stata indossata in Serie A solo per cinque minuti (più recupero): bisogna mettere gli orologi indietro di quasi 12 anni, esattamente ad un Milan-Catania del 18 settembre 2010 terminato 1-1. In quel caso la numero 90 era stampata sulle spalle del nigeriano Nnamdi Oduamadi, oggi attaccante del Colleferro, club che milita in Eccellenza. Milan, in difesa arriva un insospettabile? Le ultime news di mercato >>>