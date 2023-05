Milan, altra chance per De Ketelaere. Mercato, due giocatori nel mirino

Tanto spazio concesso al Milan nella mattinata odierna, nonostante i quotidiani - sportivi e non - in edicola non siano usciti per via della festività di ieri. Ma nel corso della giornata sono emerse molte notizie interessanti sul Diavolo di Stefano Pioli. 'Rumors' di calciomercato, news di campo e temi di approfondimento. Vediamo insieme, dunque, tutto ciò che riguarda l'universo rossonero su 'PianetaMilan.it'.