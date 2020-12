Milan, De Grandis: “Vedo il bicchiere mezzo pieno, non perdono mai”

Milan, De Grandis e il bicchiere mezzo pieno

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano De Grandis, giornalista di 'Sky Sport', non fa drammi per il doppio pareggio consecutivo del Milan. Ecco i motivi: "Io vedo il bicchiere mezzo pieno, è una squadra che non perde mai. Il Milan ha dei difetti, ma è la continuità che dimostra che sei una squadra forte. Kjaer è stata la migliore sorpresa dell'ultimo anno del Milan. Guida la difesa meglio di Romagnoli. La sua assenza si sta sentendo in queste partite".