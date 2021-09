Milan, De Grandis: “Saelemaekers sorprende, Brahim Diaz segna sempre”

De Grandis, giornalista sportivo, ha parlato del Milan e di alcuni dei suoi singoli più sorprendenti. Ecco le sue dichiarazioni.

Anche in questo inizio di stagione il Milan sta facendo molto bene. Qualcuno è sorpreso, mentre altri ormai se lo aspettavano. Ciò che sorprende sicuramente di più è come alcuni giocatori stiano rendendo. Un miglioramento costante. In primis Alexis Saelemaekers e Brahim Diaz, un belga e uno spagnolo del 1999, che stanno trascinando la squadra. Di questo ha parlato De Grandis ai microfoni di Sky: "Saelemaekers mi sta sorprendendo. Prima era solo un'ala, ora è diventato un giocatore geniale: settimana scorsa si è inventato un assist per Theo Hernandez e sabato ha fatto la giocata decisiva anche per il gol di Brahim Diaz contro lo Spezia. Anche lo spagnolo sta facendo benissimo, sta segnando in ogni partita". La nostra esclusiva di mercato sul giovane Lorenzo Lucca. L'attaccante piace, ma dipende tutto da un altro baby talento