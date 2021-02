Milan, De Grandis: “Pioli potrebbe avere problemi a gestire Ibra e Mandzukic”

Milan, i dubbi di De Grandis

Stefano De Grandis, opinionista di 'Sky Sport', ha parlato della convivenza tra Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic. Ecco i suoi dubbi: "Il Milan sul 2-0, a partita già vinta, ha fatto entrare Mandzukic al posto di Leao. Il croato ha giocato da punta a sinistra, giocando in maniera differente. Pioli potrebbe avere dei problemi a gestire Mandzukic e Ibrahimovic. Io ieri non avrei tolto Leao per far entrare Mandzukic, ma avrei tolto Ibrahimovic anche se è difficile sostituirlo perché ha grandissima personalità".