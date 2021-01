Milan, De Grandis: “Mandzukic? Dubbi che possa giocare sulla fascia”

Milan, Mandzukic sulla fascia? I dubbi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo l'arrivo di Mario Mandzukic sono iniziate le opinioni in merito alla sua posizione in campo. Il croato, con la maglia della Juventus, ha dimostrato di poter giocare anche sulla fascia sinistra con grande spirito di sacrificio. Stefano De Grandis, opinionista di 'Sky Sport', non è convinto su quest'ultima opzione. le dichiarazioni: "Ibra è il leader e lo sarà anche con Mandzukic, che darà una mano con la sua fisicità. Sono più perplesso sul discorso fascia. E' andato via da un anno e mezzo dall'Italia. Non so se abbia la forza fisica per fare la fascia. Me lo immagino più davanti con Ibra dietro".