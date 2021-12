Milan, De Grandis: “Le assenze di Rafael Leao e Rebic sono pesanti”

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha parlato del momento del Milan, soffermandosi sulle assenze di Leao e Rebic

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan. Ecco cosa ha detto: "Leao e Rebic? E' difficile che gli infortuni siano decisivi ma è chiaro che se si perdono giocatori importanti come Leao e Rebic, il peso più alto. Quando giochi uno scudetto te lo giochi non con dei singoli ma con una rosa e in questo momento quella dell'Inter è più ampia di quello del Milan".