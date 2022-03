Milan, day after della vittoria contro l'Empoli. Super bomber in arrivo a zero (getty images)

Un bel risveglio, oggi domenica 13 marzo 2022, per tutti i tifosi del Milan. I rossoneri, ieri sera, hanno vinto 1-0 contro l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, allungando momentaneamente in classifica sulle dirette concorrenti. Inoltre, la dirigenza di via Aldo Rossi potrebbe fare un tentativo per portare a Milanello un grande attaccante che potrebbe liberarsi a parametro zero al termine di questa stagione. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.