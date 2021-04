Milan, D’Avanzo si dimette dal Cda: non è detto che entri Gordon Singer

Gianluca D'Avanzo si è dimesso dal Cda del Milan. Secondo Repubblica, non è così scontato che al suo posto ci entri Gordon Singer

Come viene riportato da Repubblica, Gianluca D'Avanzo si è dimesso dal Cda del Milan. In tanti ipotizzano l'entrata di Gordon Singer, figlio di Paul proprietario del fondo Elliott, ma non è così scontato. Gordon Singer, infatti, è già adesso al di sopra del Consiglio D'amministrazione. Per questo motivo, non è detto che l'uscita di D'Avanzo comporti un cambiamento nelle strategie societaria. Di sicuro il fondo Elliott sta dimostrando sempre di più la vicinanza al Milan. Intanto oggi c'è Parma-Milan. Ecco le scelte di Pioli.