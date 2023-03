Milan, daspo per sei ultras: rubato e messo a soqquadro un autogrill

Con un daspo che vieterà loro l'accesso, in Italia e all'estero, a tutte le competizioni sportive professionistiche di calcio e pallacanestro da uno a tre anni, sei ultras del Milan si sono resi colpevoli di atti vandalici in un autogrill di Duino , nel Triestino . Secondo quanto disposto dal questore di Trieste , Pietro Ostuni , sulla scia del blitz dei tifosi milanisti del 25 ottobre scorso quando, al seguito della squadra in occasione della sfida di Champions League alla Dinamo Zagabria , decine di pullman sono transitati lungo le strade del Friuli Venezia Giulia .

Come riportato da MilanoToday, dopo essere scesi dai bus, infatti, centinaia di ultras si sarebbero riversati all'interno dell'autogrill in questione. Approfittando dell'assembramento e del "generale stato di confusione", sei persone hanno rubato della merce per circa 2000 euro. I colpevoli hanno consumato generi alimentari sul posto, occultato merce sotto i giubbotti e rivolto agli addetti dell'autogrill parole ingiuriose. Secondo quanto riportato dalla questura di Trieste, alle richieste di saldare il conto, questi avrebbero reagito con insulti e improperi, oltrepassando le casse senza pagare il corrispettivo di quanto asportato. Milan, ipotesi Conte per il dopo Pioli. Ma la Champions…