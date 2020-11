Daniel Maldini sulla sua esperienza al Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Daniel Maldini, intervenuto durante From Milan With Love (l’evento è in diretta sui social rossoneri), ha espresso le sue sensazioni da giocatore della prima squadra: “E’ un’emozione bellissima, ogni giorno venire qua ed allenarsi con loro è stupendo. Da ragazzino ero molto più piccolo degli altri, giocavo poco, mano a mano sono cresciuto e ora sono qua”.

MIHAJLOVIC E LA TRATTATIVA IBRA-BOLOGNA: LE SUE PAROLE>>>