Milan, Dalot: “Scudetto? Quando hai Ibrahimovic, Bonera e Dida…”

Milan, Dalot parla del sogno scudetto

Diogo Dalot, terzino del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport. Dalot ha parlato della possibilità di vincere lo scudetto.

"Cominciamo a crederci? È normale quando fai tanti punti e nello spogliatoio ci sono giocatori, o ex, vincenti come Zlatan o Bonera e Dida. La cosa importante è mantenere l'equilibrio. Se ci riusciamo, sono convinto che lotteremo fino in fondo per il titolo".