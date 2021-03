Milan, Dalot e Leao convocati in Nazionale

Buone notizie per i giocatori del Milan Diogo Dalot e Rafael Leao. I due giovani calciatori, infatti, sono stati inseriti nella lista dei convocati della Nazionale portoghese Under – 21 diramata dal ct Rui Jorge. Il terzino e l’attaccante, dunque, saranno impegnati per le gare contro i pari età di Croazia, Inghilterra e Svizzera. Intanto il Milan crede ancora nel sogno Haaland: ecco il prezzo del cartellino.