Milan, Dalot: “Calabria? Abbiamo caratteristiche diverse” | News

Milan, Dalot parla di Calabria

Diogo Dalot, terzino del Milan, ha rilasciato un’intervista a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport. Dalot ha parlato di Davide Calabria, suo compagno di squadra.

"Da un terzino Pioli vuole equilibrio: compattezza difensiva e capacità di spinta. Rispetto a Calabria io forse sono un po' più offensivo. Avere caratteristiche diverse è una risorsa: io, Davide e Theo abbiamo qualità differenti e questo è un bene, perché offre all'allenatore possibilità di scelta e aumenta la competitività in allenamento. In un grande club come il Milan la concorrenza alza il livello complessivo della squadra".