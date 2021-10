Milan, dalla Spagna impazziscono per Leao: “Sta nascendo una stella!”

Gli elogi nei confronti di Rafael Leao non si fermano in Italia: dalla Spagna impazziscono per l'exploit dell'attaccante del Milan

La crescita del Milan, rispetto alla scorsa stagione, è sotto gli occhi di tutti. Merito, ovviamente, di Stefano Pioli, ma anche dei tantissimi singoli arrivati a Milanello con una testa completamente differente allo scorso ritiro estivo. Lo stesso mister rossonero ha indicato in Rade Krunic, Sandro Tonali e Rafael Leao i calciatori che più di tutti hanno mostrato un passo in avanti decisivo. Spostando il discorso in particolare su Leao, il numero 17 è passato dall'essere un giocatore lezioso a crack determinante. Sono già 5 i gol messi a segno in stagione senza dimenticare i 2 assist in tutte le competizioni. Gli elogi non si fermano solo in Italia: il 'Mundo Deportivo', noto quotidiano spagnolo, dedica uno spazio al classe 1999 titolando un eloquente: "Sta nascendo una stella!". Con questa testa, infatti, non c'è nessun limite per Leao. E i tifosi se lo godono. Le Top News di oggi: il Milan offre il rinnovo a Theo Hernandez, l'annuncio di Juric sul futuro di Belotti e non solo