Milan, dalla Francia arriva la voce: ci sono stati contatti con Fabio Paratici

Tuttavia, secondo quanto ci risulta, Fabio Paratici non sarà, al 99%, un nuovo dirigente del Milan e, al 100%, non lo sarà neanche Francois Modesto, altro profilo rumoreggiato. Attualmente, infatti, la figura che riscuotere più consensi sarebbe quella di Igli Tare, ex dirigente della Lazio. In ogni caso, nei prossimi mesi potrebbero spuntare nuove candidature, magari di direttori sportivi ad oggi occupati. Insomma, il futuro della dirigenza rossonera è ancora tutto da scrivere e fino a giugno potrebbe accadere di tutto.