Milan, Daino: “Suso e Piatek? Non sono stati affidabili”

ULTIME NEWS MILAN – Daniele Daino, ex calciatore del Milan, ha parlato degli addii anticipati di Jesus Suso e Krzysztof Piatek. Ecco cosa ha detto ai microfoni di ‘Radio Sportiva’: “Suso? A prescindere dall’addio al Milan ha qualità importanti. Il suo problema è stato il rendimento altalenante. Con Ibra si è cambiato assetto, anche per Piatek è stato così. In una squadra che ha bisogno di continuità non sono stati affidabili”. Senza il polacco manca un vice Ibrahimovic: ecco il pensiero di Carlo Pellegatti, continua a leggere >>>

