Milan, da zona Cesarini a zona rossonera: ecco tutti i gol allo scadere

Milan, tutti i gol nell’ultimo quarto d’ora

Molti dei gol del Milan in questa stagione sono arrivati nei minuti finali. La classica ‘zona Cesarini’ che diventa zona rossonera. Lo spirito della squadra di Stefano Pioli, brava a non mollare mai, ha portato a diversi punti conquistati grazie proprio a questo fondamentale. Il sito ufficiale della Uefa ha voluto sottolineare il dato, elencando tutti i gol arrivati nell’ultimo quarto d’ora, sia in campionato che in Europa League. Eccoli nel dettaglio:

SERIE A

3ª giornata Milan-Spezia 3-0 Rafael Leao 78’

5ª giornata Milan-Roma 3-3 Ibrahimovic su rig. al 79’

6ª giornata Udinese-Milan 1-2 Ibrahimovic 83’

7ª giornata Milan-Verona 2-2 Ibrahimovic 90’+3’

8ª giornata Napoli-Milan 1-3 Hauge 90+5’

10ª giornata Sampdoria-Milan 1-2 Castillejo 77’

11ª giornata Milan-Parma 2-2 Theo Hernández 90’+1’

12ª giornata Genoa-Milan 2-2 Kalulu 83’

14ª giornata Milan-Lazio 3-2 Theo Hernández 90’+2’

25ª giornata Milan-Udinese 1-1 Kessié su rig. 90’+7’

UEFA EUROPA LEAGUE

1ª giornata Celtic-Milan 1-3 Hauge 90’+2’

5ª giornata Milan-Celtic 4-2 Díaz 82’

Andata ottavi Manchester United-Milan 1-1 Kjær 90’+2’

