Milan da record in Europa: mai così tante trasferte consecutive in gol

Milan in trasferta in Europa: il migliore di sempre

Fa specie dire che il Milan attuale, giovane e con poca esperienza eccetto pochi elementi, abbia conquistato un record storico. La squadra di Stefano Pioli, infatti, va in rete da dieci trasferte consecutive in competizioni europee, incluse le qualificazioni: questa è la miglior striscia della storia per i rossoneri. Un Milan che ha fatto meglio delle squadre piene zeppe di campioni di Arrigo Sacchi, Fabio Capello e Carlo Ancelotti solo per fare degli esempi.