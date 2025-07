Milan, da campione a comparsa: tutti i numeri in rossonero di Walker

Arrivato durante l'ultima sessione invernale del calciomercato, Kyle Walker fu identificato come quella pedina di esperienza di cui il Milan aveva assoluto bisogno. D'altronde, parliamo di un giocatore che ha vinto tutto con il Manchester City e che, nonostante l'età, poteva ancora dire la sua in un campionato come quello italiano. Purtroppo, le cose non sono andate nel migliore dei modi e dopo l'arrivo da campione, il terzino inglese diventa lentamente una comparsa.

Solo 16 presenze tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Nessun gol e nessun assist per un totale di 1046 minuti in campo. L'esordio contro l'Inter e l'impressione che Walker potesse aiutare il Milan in una disperata rincorsa in classifica. Una titolarità indiscussa fino al mese di aprile, quando il nazionale inglese perde gradualmente quotazione. Da lì in poi poche presenze, tutte da subentrato, e un destino che lo allontana sempre di più dal mondo rossonero. Dopo neanche 6 mesi, il Milan saluta così Walker che farà ritorno al Manchester City in attesa di scoprire di più sul suo futuro.