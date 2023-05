Niente Curva Sud contro la Juve: in previsione viaggio in Emilia Romagna | PM

La Curva Sud non ci sarà per Juventus-Milan: in previsione un viaggio per aiutare gli abitanti dell'Emilia Romagna

Secondo quanto ci risulta, la Curva Sud sta organizzando un viaggio per andare in Emilia Romagna ad aiutare le persone colpite dall'alluvione . In occasione di Juventus-Milan, i tifosi rossoneri, poi, non andranno in trasferta. Ad annunciarlo proprio il tifo organizzato rossonero sui propri account social. Ecco lo screen.

"Domenica 28 maggio è in programma Juventus-Milan, partita fondamentale sia per la storica rivalità che per l'importanza del risultato per le sorti del nostro campionato. Tuttavia con grande dispiacere Curva Sud Milano e Aimc comunicano ufficialmente che diserteranno la trasferta e invitano tutti i tifosi rossoneri a fare altrettanto. La scelta è dettata dal folle prezzo del biglietto imposto dalla Juventus (80€!!!), e dalle modalità di vendita del settore ospiti. Che il calcio non sia più spettacolo da prezzi popolari è noto ormai da tempo, ma crediamo che a tutto ci sia un limite! La direzione intrapresa da molte società sui prezzi dei biglietti sta portando la gente (famiglie in primis) lontano dagli stadi. Urge porre un tetto massimo al prezzo del biglietto dei settori ospiti e non solo, come accade ormai da anni in altri paesi (Inghilterra e Germania ad esempio). La tifoseria organizzata resta a Milano, invitiamo tutti i Milanisti a fare altrettanto!".